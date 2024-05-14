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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» во второй раз в истории не смог победить в АПЛ, ведя с разницей в два гола к 84-й минуте

14 Мая 2024 • 01:22 Комментировать
Астон Вилла
3:3
Ливерпуль

«Ливерпуль» позволил «Астон Вилле» чудом избежать поражения в концовке встречи (3:3).

«Красные» повели со счётом 3:1 к 48-й минуте, и это преимущество сохранялось на табло вплоть до 84-й минуты, после чего хозяева поля спаслись благодаря двум голам Джона Дюрана. Согласно сведениям BBC, это лишь второй случай в истории, когда «Ливерпуль» упустил победу в матче Премьер-лиги, ведя с разницей в два мяча к 84-й минуте. Впервые это произошло в августе 2000 года в поединке с «Саутгемптоном» – та игра также завершилась со счётом 3:3.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в таблице АПЛ с 79 набранными очками за тур до финиша. Команда Юргена Клоппа уже не сможет ни улучшить, ни ухудшить своё турнирное положение.

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