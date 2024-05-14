Эмери: «Мы гордимся этим сезоном»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился впечатлениями после ничьей в матче с «Ливерпулем» (3:3).

Бирмингемцы смогли избежать поражения благодаря дублю вышедшего на замену Джона Дюрана – он забил на 85-й и 88-й минутах. Уже во вторник «вилланы» могут получить заветную путёвку в Лигу чемпионов: это произойдёт, если «Тоттенхэм» не сумеет обыграть «Манчестер Сити».

«Мы гордимся этим сезоном, хоть на данный момент и не гарантировали себе четвёртое место. Будем готовиться к воскресному матчу против «Кристал Пэлас». Мы думаем только о себе, всё в наших руках. Сегодня у нас были шансы забить даже после того, как счёт стал 3:3.

Нам удалось сохранять стабильность на протяжении всего сезона, команда демонстрировала зрелость и последовательность», – сказал в интервью Sky Sports Эмери.