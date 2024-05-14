Клопп высказался об упущенной победе «Ливерпуля» над «Астон Виллой»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после матча с «Астон Виллой» (3:3).

Мерсисайдцы вели в счёте вплоть до 84-й минуты, после чего Джон Дюран оформил дубль и принёс своей команде ничью.

«Мы показали хороший футбол, но упустили победу. Нам удалось провести качественный матч, создать много проблем сопернику.

Я даже не понял, как «Астон Вилла» сравняла счёт. Мы хотели выиграть, но удержать преимущество, когда счёт стал 3:2, было уже непросто», – заявил в интервью Sky Sports немецкий тренер.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в таблице АПЛ с 79 набранными очками за тур до финиша. «Астон Вилла» набрала 68 баллов и располагается на четвёртой позиции.