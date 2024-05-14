Эмилиано Мартинес забил самый быстрый автогол в Премьер-лиге за десять лет

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес отметился уникальным «достижением».

Чемпион мира отправил мяч в собственные ворота уже на 61-й секунде сегодняшнего матча против «Ливерпуля». По информации BBC, это самый быстрый автогол в Английской премьер-лиге с апреля 2014 года. Десять лет назад Антолин Алькарас, выступавший тогда за «Эвертон», забил себе на 54-й секунде встречи с «Саутгемптоном».

Несмотря на неудачное начало, «Астон Вилле» удалось вырвать ничью в поединке (3:3) с «Ливерпулем». Героем вечера стал Джон Дюран, забивший два гола после выхода на замену в концовке матча.

Отметим также, что Эмилиано Мартинес стал рекордсменом АПЛ по автоголам среди вратарей.