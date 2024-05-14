Эллиотт – второй среди игроков АПЛ по ассистам с начала 2024 года

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт регулярно помогает забивать товарищам по команде в нынешнем году.

21-летний футболист отметился ассистом в поединке против «Астон Виллы», который прошёл в понедельник и завершился вничью – 3:3. Как сообщает Squawka, в активе Эллиотта уже девять результативных передач во всех турнирах с начала 2024 года – лучший показатель среди всех игроков Премьер-лиги после Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити» (15 ассистов). Вторую строчку с хавбеком «красных» делит Родри, также выступающий за «горожан».

На счету Харви Эллиотта в общей сложности четыре забитых мяча и девять ассистов в 51 поединке текущего сезона.