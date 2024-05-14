Автогол Мартинеса и всего шесть голов: «Ливерпуль» споткнулся на «Астон Вилле»

В матче предпоследнего тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» играл на выезде с «Астон Виллой». Команда, которая уже никуда не денется с третьего места таблицы АПЛ, поехала в гости к клубу, имевшему возможность застолбить за собой четвёртую строчку.

«Ливерпуль» уже заработал себе бронзовые медали. Конечно, это совсем не тот результат, на который там рассчитывали. Юрген Клопп покинет мерсисайдский клуб на фоне выигрыша лишь Кубка лиги в крайний сезон. Из Лиги Европы «Ливерпуль» вылетел на стадии четвертьфинала, из Лиги конференций «Астон Вилла» выбыла после полуфиналов. «Вилланы» подходили к отчётному матчу с четырёхочковым перевесом над «Тоттенхэмом». Это значило, что победа над «Ливерпулем» гарантировала бы бирмингемцам четвёртое место.

Однако первая десятиминутка явно осталась за гостями. Едва секундомер начал отсчёт второй минуты, как мяч предательски заскочил в ворота хозяев из-за грубой ошибки Эмилиана Мартинеса. Реально напортачил вратарь «Виллы». Эллиотт сделал доставку с правого фланга, Пау Торрес срезал мяч головой, а Мартинес должен был ловить игровой снаряд, но выпустил его из рук за ленточку (0:1). Вскоре Салах пробил с рикошетом рядом с левой штангой. В начале двенадцатой минуты показали статистику владения мячом: 81 процент в пользу «Ливерпуля».

Но «Астон Вилла» просто взяла и сравняла счёт. Уоткинс прострелил слева чуть назад на набежавшего Тилеманса, и тот не испытал проблем с тем, чтобы уколоть мячом левый нижний угол (1:1). Забитый гол дал хозяевам импульс прочно владеть мячом, однако спустя десять минут гости снова удачно выбрались вперёд. Слева Луис Диас подключил Джо Гомеса, который прострелил, а из вратарской отличился Гакпо. На ВАРЕ не нашли офсайда у Гомеса, поэтому взятие ворот было засчитано (1:2).

Закат первого тайма отметился обменом нереализованными моментами. Мусса Диаби вырвался на ударную позицию и не попал в створ. Хозяев же простил Салах. Зато на старте второго тайма «Виллу» не простил Куанса. Эллиотт набросил слева по диагонали со штрафного, а Джарелл блестяще поразил цель головой с рикошетом от левой штанги рядом с крестовиной (1:3). Дальше – новый обмен, на этот раз отменёнными голами. Бэйли отдал на Уоткинса, тот закинул в левый угол – но офсайд. Как и у Эллиотта, пославшего мяч в другие ворота.

Довести дело до победы у парней Клоппа не получилось. Эмилиано Мартинес потащил опасный выстрел Трента. Счёт тогда мог стать крупным, однако через несколько минут он стал равным. Ошибку допустил Макаллистер, и Дуран вогнал мяч в правый угол (2:3). Появившийся на замену Нуньес забил из офсайда – отмена гостевого гола. Дуран же с передачи Диаби коряво подправил мяч в сетку (3:3). Дубль после выхода на замену оформил Джон.

Более того, едва выигрыш не достался хозяевам. Алиссон Бекер выручил гостей, парировал выстрел соперника. То Мусса Диаби прикладывался в левый угол. Вырванная ничья с «Ливерпулем» позволила «Астон Вилле» обогнать «Тоттенхэм» на пять очков. Мерсисайдцы ещё сыграют с «Вулверхэмптоном», бирмингемцы – с «Кристал Пэлас», а «шпоры» – с «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед».

Кирилл Иванцов