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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмилиано Мартинес стал рекордсменом Премьер-лиги по автоголам

13 Мая 2024 • 23:06 Комментировать
Астон Вилла
1:3
Ливерпуль
1 4.00 X 4.70 2 1.75
2-й тайм

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес установил неприятный для себя рекорд.

Аргентинец поразил собственные ворота уже на 2-й минуте сегодняшнего поединка против «Ливерпуля». Как отмечает Opta, на счету чемпиона мира теперь три автогола в Премьер-лиге – самый высокий показатель среди вратарей за всю историю турнира.

Эмилиано Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года, а ранее принадлежал лондонскому «Арсеналу». В общей сложности голкипер пропустил 195 голов в 159 поединках АПЛ.

Следить за ходом матча «Астон Виллы» против «Ливерпуля» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.

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Эмилиано Мартинес Астон Вилла

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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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