Эмилиано Мартинес стал рекордсменом Премьер-лиги по автоголам

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес установил неприятный для себя рекорд.

Аргентинец поразил собственные ворота уже на 2-й минуте сегодняшнего поединка против «Ливерпуля». Как отмечает Opta, на счету чемпиона мира теперь три автогола в Премьер-лиге – самый высокий показатель среди вратарей за всю историю турнира.

Эмилиано Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года, а ранее принадлежал лондонскому «Арсеналу». В общей сложности голкипер пропустил 195 голов в 159 поединках АПЛ.

Следить за ходом матча «Астон Виллы» против «Ливерпуля» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.