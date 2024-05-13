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«Барселона» не подпишет топ-игроков из АПЛ, если не продаст Левандовски слухи

13 Мая 2024 • 21:39 Комментировать

«Барселона» строит планы на трансферное лето. На радаре каталонского клуба находятся такие известные футболисты из Премьер-лиги, как полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити») и нападающий Луис Диас («Ливерпуль»).

Впрочем, если верить порталу TodoFichajes, входящий трансфер одной из этих звёзд возможен только в случае продажи Роберта Левандовски. Проблема в том, что 35-летний поляк не хочет уходить из клуба – форвард настроен провести в стане «сине-гранатовых» ещё как минимум один сезон.

В понедельник «Барселона» сыграет против «Реал Сосьедада», не пропустите текстовую трансляцию.

Раскрыты финансовые условия из контракта Левандовски

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Евро-Футбол.Ру,
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