«Барселона» строит планы на трансферное лето. На радаре каталонского клуба находятся такие известные футболисты из Премьер-лиги, как полузащитник Бернарду Силва («Манчестер Сити») и нападающий Луис Диас («Ливерпуль»).

Впрочем, если верить порталу TodoFichajes, входящий трансфер одной из этих звёзд возможен только в случае продажи Роберта Левандовски. Проблема в том, что 35-летний поляк не хочет уходить из клуба – форвард настроен провести в стане «сине-гранатовых» ещё как минимум один сезон.

В понедельник «Барселона» сыграет против «Реал Сосьедада», не пропустите текстовую трансляцию.

Раскрыты финансовые условия из контракта Левандовски