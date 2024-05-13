Два тренера из АПЛ остаются в списке «Баварии»

До сих пор непонятно, кто будет главным тренером «Баварии» в следующем сезоне. После отказа ряда специалистов не исключено, что в мюнхенском клубе останется Томас Тухель. Появилась информация о том, что за сохранение Тухеля у руля команды выступают некоторые игроки, в частности Мануэль Нойер и Томас Мюллер.

В то же время журналист Sky Патрик Бергер пишет в социальных сетях о том, что Эрик тен Хаг и Роберто де Дзерби остаются в шорт-листе «Баварии». Сейчас эти специалисты возглавляют в Английской премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» соответственно.

В субботу, 18 мая, «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма». Это будет последний матч мюнхенцев в этом сезоне.

«Бавария» может оставить Тухеля – названа причина