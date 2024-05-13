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Клопп выбрал состав «Ливерпуля» на свой предпоследний матч в клубе

13 Мая 2024 • 21:01 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.00 X 4.70 2 1.75
Через 0 ч. 8 мин.

В понедельник вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Астон Виллы». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Гомес, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Салах.

Матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

«Ливерпуль» точно финиширует на третьем месте в АПЛ. «Астон Вилла» при победе обеспечит себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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