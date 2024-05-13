Клопп выбрал состав «Ливерпуля» на свой предпоследний матч в клубе

В понедельник вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Астон Виллы». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Гомес, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Салах.

Матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

«Ливерпуль» точно финиширует на третьем месте в АПЛ. «Астон Вилла» при победе обеспечит себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.