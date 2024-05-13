Мата: «Роналду более открытый человек, чем люди себе представляют»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался о нападающем Криштиану Роналду. По словам Маты, звёздный португалец в жизни не такой, как многие себе представляют.

«Я много общался с Роналду. Он гораздо более открытый человек, чем люди себе представляют», - сказал Мата Four Four Two.

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года. В скором времени португальский нападающий подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». Трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.

Сейчас Роналду 39 лет, в июне он выступит со сборной Португалии на Евро-2024.

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