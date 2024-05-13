Агент Шешко запустил слухи – его заметили на стадионе «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего «РБ Лейпцига» Беньямина Шешко Элвис Башанович побывал на «Олд Траффорд». Он посетил матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», завершившийся со счётом 0:1. Фотография агента на стадионе была опубликована в социальных сетях.

Появление агента Шешко на стадионе «красных дьяволов» запустило новый виток слухов – ранее 20-летнего словенца уже связывали с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/2024 Шешко провёл 41 матч, в которых записал на свой счёт 17 голов и два результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.