Мата рассказал, как остался в «Манчестер Юнайтед» из-за Роналду

В 2021 году Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за прихода в клуб Криштиану Роналду. Испанец дал комментарий на этот счёт.

«После стольких лет в клубе было бы больно, если бы я ушёл, а «Манчестер Юнайтед» потом выиграл АПЛ. Я не хотел упустить этот момент. Я мечтал отметить чемпионство на «Олд Траффорд».

Я думал, что с Роналду мы сможем снова выиграть АПЛ. У него были такие высокие стандарты, что он мог тащить за собой остальных. Я всегда думал, что когда дело доходит до 80-й минуты, для победы нужно стараться доставить мяч ему. Однако обстоятельства вокруг помешали ему раскрывать всё своё качество во втором сезоне», - сказал Мата Four Four Two.