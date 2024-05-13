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Мата рассказал, как остался в «Манчестер Юнайтед» из-за Роналду

13 Мая 2024 • 18:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.55 X 4.00 2 2.40
15.05 22:00

В 2021 году Хуан Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за прихода в клуб Криштиану Роналду. Испанец дал комментарий на этот счёт.

«После стольких лет в клубе было бы больно, если бы я ушёл, а «Манчестер Юнайтед» потом выиграл АПЛ. Я не хотел упустить этот момент. Я мечтал отметить чемпионство на «Олд Траффорд».

Я думал, что с Роналду мы сможем снова выиграть АПЛ. У него были такие высокие стандарты, что он мог тащить за собой остальных. Я всегда думал, что когда дело доходит до 80-й минуты, для победы нужно стараться доставить мяч ему. Однако обстоятельства вокруг помешали ему раскрывать всё своё качество во втором сезоне», - сказал Мата Four Four Two.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Хуан Мата ещё теги

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