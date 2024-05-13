Пети назвал топ-игрока, которого нужно подписать «Арсеналу»

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети посоветовал лондонскому клубу подписать вингера. Речь идёт о Джедоне Санчо из «Боруссии», права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

«Меня впечатлил Джедон Санчо в Лиге чемпионов. Он выглядит как новый игрок – подтянутый, худой и взрывной. Он будто динамит на футбольном поле, и его сложно остановить.

Санчо вернулся к лучшей форме, но возвращение в «Манчестер Юнайтед» кажется далёким. Если «Арсенал» захочет его подписать, то почему бы и нет? Сейчас если взять лучшего игрока в мире и поставить в «Манчестер Юнайтед», то через два месяца он будет выглядеть средне», - сказал Пети Grosvenor Sport.