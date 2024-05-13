«Бавария» готова заплатить за тренера из АПЛ 18 млн евро

«Бавария» продолжает работу по поиску нового главного тренера, ведь очень скоро Томас Тухель покинет тренерское кресло в Мюнхене. В последние дни гранд Бундеслиги стали связывать с Оливером Гласнером из «Кристал Пэлас».

По данным Bild, «Бавария» готова заплатить за австрийца 18 миллионов евро. Однако в «Кристал Пэлас» хотят получить в 5,5 раза больше – 100 миллионов, о чём мы уже рассказывали. Переговорный процесс остановился.

В сезоне 2023/2024 «Баварии» осталось провести всего лишь один матч. В субботу, 18 мая, команда Томаса Тухеля будет играть против «Хоффенхайма» на выезде.