«Манчестер Юнайтед» отменил традиционный ужин – названа причина

В конце сезона в «Манчестер Юнайтед» по традиции проходит клубный ужин. На этот раз мероприятие было отменено. Причина заключается в плохих последних результатах команды. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в трёх последних турах Премьер-лиги смог набрать только одно очко. Команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице, но при этом ещё сохраняет шансы финишировать в еврокубковой зоне.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в среду, 15 мая, - против «Ньюкасла» на своём поле.