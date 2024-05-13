Постекоглу высказался о шансах «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Анге Постекоглу на четыре очка отстаёт от четвёртой «Астон Виллы», располагающейся в зоне Лиги чемпионов. Обеим командам осталось провести по два матча. На пресс-конференции Постекоглу высказался о шансах «шпор» финишировать в топ-4.

«Я буду смотреть матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль», потому что они покажут хороший футбол. Я никогда не переживаю по поводу вещей, которые не могу контролировать. У нас осталось две игры, и мы имеем возможность набрать шесть очков. Посмотрим, сколько мы сможем взять», - сказал Постекоглу.

Во вторник «Тоттенхэм» будет принимать «Манчестер Сити».