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Постекоглу высказался о шансах «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов

13 Мая 2024 • 16:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 5.50 2 1.40
14.05 22:00

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Анге Постекоглу на четыре очка отстаёт от четвёртой «Астон Виллы», располагающейся в зоне Лиги чемпионов. Обеим командам осталось провести по два матча. На пресс-конференции Постекоглу высказался о шансах «шпор» финишировать в топ-4.

«Я буду смотреть матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль», потому что они покажут хороший футбол. Я никогда не переживаю по поводу вещей, которые не могу контролировать. У нас осталось две игры, и мы имеем возможность набрать шесть очков. Посмотрим, сколько мы сможем взять», - сказал Постекоглу.

Во вторник «Тоттенхэм» будет принимать «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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16:17 · Англия. Премьер-лига
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