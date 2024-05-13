Постекоглу назвал сроки восстановления Ришарлисона

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон получил травму, поэтому не попал в заявку сборной Бразилии на Кубок Америки - 2024. Комментарий по поводу состояния бразильского футболиста дал главный тренер «шпор» Анге Постекоглу.

«Ришарлисон не был бы готов к участию на Кубке Америки. Насколько я понимаю, на восстановление ему понадобится как минимум три или четыре недели», - сказал Постекоглу на понедельничной пресс-конференции.

Ближайший матч АПЛ «Тоттенхэм» проведёт во вторник, 14 мая, - против «Манчестер Сити» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.