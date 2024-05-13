Постекоглу ответил, хотят ли фанаты «Тоттенхэма» поражения от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу получил вопрос о том, могут ли фанаты хотеть поражения команды. Дело в том, что поражение «Тоттенхэма» может помешать «Арсеналу» - принципиальному сопернику «шпор» - выиграть чемпионский титул. А вот если команда Постекоглу наберёт очки, то «Арсенал» приблизится к первому за 20 лет чемпионству.

«Я никогда не пойму того, кто хочет, чтобы его любимая команда проиграла. Это не про спорт. Больше всего на свете я люблю соревновательный процесс», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 14 мая.

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