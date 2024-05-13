Постекоглу: «Я не собираюсь расстилать перед «Манчестер Сити» красную дорожку»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу перед матчем против «Манчестер Сити» ответил на вопрос, является ли доминирование «горожан» проблемой для Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» ещё не чемпион. Это важный момент. Если думать, что «Манчестер Сити» уже выиграл четвёртое подряд чемпионство, то это становится проблемой, ведь мы будто просто расстилаем перед ними красную дорожку. Я не собираюсь этого делать, как и любой другой тренера Каждый клуб хочет сломить это доминирование и построить команду, которая сможет бросить им вызов», - сказал Постекоглу.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» стартует 14 мая в 22:00 по московскому времени.

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