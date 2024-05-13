Постекоглу оценил «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о том, что «Манчестер Сити» может выиграть титул четвертый год подряд.

«Это невероятно. Иногда люди думают, что как только ты выиграешь один раз, становится легче, но становится сложнее. Ты снова пытаешься подняться на эту гору. Особенно сложно это в Премьер-лиге, где высокий уровень конкуренции. Но они сражаются, причём на нескольких фронтах. Это характеризует не только Гвардиолу, но и весь клуб – они всегда хотят добиваться успеха», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют во вторник, 14 мая.

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