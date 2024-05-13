Гвардиола высказался о «Тоттенхэме»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой Премьер-лиги против «Тоттенхэма» высказался о сопернике.

«Я испытываю огромное уважение к Анге и его команде. Они проделывают невероятный процесс. Они могут быстро переключаться, атаковать зоны и интенсивно работать в прессинге. Мы должны быть готовы в течение 90 или 95 минут.

Станет ли контроль мяча ключом к победе? Иногда ты играешь хорошо и за счёт этого забиваешь голы, а иногда ты забиваешь голы, и это помогает тебе играть хорошо. На таком уровне приходится контролировать очень многое», - сказал Гвардиола.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» стартует 14 мая в 22:00 по московскому времени.

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