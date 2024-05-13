Гвардиола назвал только одного игрока, который может пропустить матч с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами в преддверии важнейшего матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Испанский специалист высказался о кадровой ситуации.

«Грилиш выздоровел после болезни. А Натан Аке вчера чувствовал себя намного лучше. У нас будет тренировка сегодня, и мы посмотрим, сможет он работать или нет», - сказал Гвардиола.

Напомним, что Натан Аке был заменён по ходу прошлого матча «Манчестер Сити» против «Фулхэма» (победа 4:0).

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 14 мая.

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