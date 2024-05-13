Гвардиола: «Арсенал» очень сложно обыграть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдал должное конкурентам своей команды в борьбе за чемпионский титул АПЛ. В настоящий момент лондонский «Арсенал» лидирует в таблице, но завтра «горожане» сыграют свой матч в запасе. Команде Гвардиолы будет противостоять «Тоттенхэм», который является самым принципиальным соперником «канониров».

«Я смотрел матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Их («Арсенал») очень сложно обыграть, потому что команда достигла прогресса во многих направлениях», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «Арсенал» тренирует Микель Артета, который ранее работал в «Манчестер Сити» ассистентом Гвардиолы.