Гвардиола рассказал, в чём его секреты

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, за счёт чего ему удаётся стабильно добиваться успехов в тренерской карьере.

«Я даже не знаю. Это иерархия в клубах, сила команд и достаточная скромность, чтобы знать, что ты можешь и проиграть. Я стараюсь всегда готовиться одинаково, уважать соперников и работать. Я подталкиваю своих футболистов, а они подталкивают меня.

Мы ни секунды не думаем о вчерашнем дне или о прошлом сезоне, мы всегда думаем только о предстоящих задачах. Мы завоевали право быть в этой гонке в конце сезона, и я очень доволен», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч против «Тоттенхэма». В случае победы команда Хосепа Гвардиолы выйдет на первое место перед последним туром АПЛ.

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