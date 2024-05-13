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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, что нужно команде для титула АПЛ

13 Мая 2024 • 15:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 5.50 2 1.40
14.05 22:00

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о попытке команды выиграть титул Премьер-лиги четвёртый год подряд.

«Мы знаем, как трудно снова финишировать на первом месте. Но впереди нас ждёт что-то уникальное. Мы должны читать игру так, как мы хотим играть, мы должны понимать игру как можно лучше. Мы должны сохранять правильное напряжение и концентрацию. Если мы будем слишком расслаблены, это большая проблема.

«Тоттенхэм» борется за место в Лиге чемпионов – у них тоже есть великая цель. Но и наша цель великая», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 14 мая.

Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Сегодня, 13 Мая
15:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что нужно команде для титула АПЛ
15:25 · Англия. Премьер-лига
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