Гвардиола рассказал, что нужно команде для титула АПЛ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о попытке команды выиграть титул Премьер-лиги четвёртый год подряд.

«Мы знаем, как трудно снова финишировать на первом месте. Но впереди нас ждёт что-то уникальное. Мы должны читать игру так, как мы хотим играть, мы должны понимать игру как можно лучше. Мы должны сохранять правильное напряжение и концентрацию. Если мы будем слишком расслаблены, это большая проблема.

«Тоттенхэм» борется за место в Лиге чемпионов – у них тоже есть великая цель. Но и наша цель великая», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 14 мая.

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