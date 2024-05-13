Постекоглу ответил, поможет ли «Тоттенхэму» домашняя серия против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Англе Постекоглу высказался о том, что «Манчестер Сити» сложно даются выездные матчи против «шпор». До нынешнего сезона лондонская команда имела серию из 5 подряд домашних побед над «горожанами» во всех турнирах. В этом розыгрыше Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» с минимальным счётом 1:0 и прервал неудачный стрик.

«Домашняя серия против «Манчестер Сити»? Что ж, моя серия против этой команды состоит из одного поражения, поэтому я не чувствую никакой уверенности», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Сити» борется за чемпионство и в случае победы над «Тоттенхэмом» выйдет на первую строчку в АПЛ.