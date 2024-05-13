Гвардиола: «Пришло время сделать это – иначе «Арсенал» станет чемпионом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед важнейшим матчем Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

«Мы много раз играли на поле «Тоттенхэма» хорошо, но при этом не могли победить или даже не могли забить. На этот раз мы попытаемся сделать что-то особенное. Пришло время сделать это – иначе «Арсенал» станет чемпионом.

Настрой – это именно то, что нам нужно для победы. Нельзя позволить ничему другому забраться к нам в головы. Все знают, ради чего мы играем», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На текущий момент «Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на одно очко, проведя на игру меньше.

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