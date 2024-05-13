Экс-звезда АПЛ раскритиковал «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом футболист Алан Ширер раскритиковал «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» сейчас занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Думаю, это худший «Манчестер Юнайтед», который я когда-либо видел», - сказал Ширер в подкасте The Rest Is Football.

По мнению Ширера, в ближайшие годы «красные дьяволы» не смогут претендовать на титул чемпиона Англии.

«Им понадобится много времени, чтобы бросить вызов и приблизиться к уровню «Манчестер Сити», «Ливерпуля» или «Арсенала», - сказал Ширер.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 15 мая – против «Ньюкасла».