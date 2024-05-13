«Борнмут» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером – Андони Ираола поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года.

Ираола принял «Борнмут» прошлым летом. С тех пор команда провела 43 официальных матча, в которых отпраздновала 17 побед при 9 ничьих и 17 поражениях. Перед последней неделей сезона «вишни» располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Напомним, что Андони Ираола вошёл в пятёрку тренеров Премьер-лиги, которые претендуют на приз лучшему по итогам сезона.