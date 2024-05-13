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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» продлил контракт с испанским тренером официально

13 Мая 2024 • 14:50 Комментировать

«Борнмут» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером – Андони Ираола поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года.

Ираола принял «Борнмут» прошлым летом. С тех пор команда провела 43 официальных матча, в которых отпраздновала 17 побед при 9 ничьих и 17 поражениях. Перед последней неделей сезона «вишни» располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Напомним, что Андони Ираола вошёл в пятёрку тренеров Премьер-лиги, которые претендуют на приз лучшему по итогам сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Андони Ираола Борнмут
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