У «Баварии» потребовали 100 млн евро за тренера АПЛ – известно имя

Поиск «Баварией» нового главного тренера оказался тяжёлой задачей – мюнхенский клуб уже потерпел неудачу с несколькими кандидатами. Теперь на радаре гранда Бундеслиги оказался Оливер Гласнер, который сейчас неплохо показывает себя у руля английского «Кристал Пэлас». Впрочем, лондонцы не намерены расставаться с 49-летним специалистом. Как сообщает Bild, «орлы» потребовали за Гласнера огромную компенсацию – 100 миллионов евро.

Разумеется, «Бавария» не станет платить за Гласнера такие деньги, поэтому переговоры могут толком и не начаться.

«Бавария» в сезоне 2023/2024 не выиграла ни одного трофея. Летом из клуба уйдёт Томас Тухель.

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