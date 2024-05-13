«Бавария» нацелилась на тренера из АПЛ, но это не де Дзерби

Мюнхенская «Бавария» нацелилась на тренера из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, после отказа от наставника сборной Австрии Ральфа Рангника приоритетным кандидатом для руководства стал Оливер Гласнер, который возглавляет «Кристал Пэлас».

Источник при этом отмечает, что руководство «орлов» напрочь отказывается отпускать немецкого специалиста, который возглавил команду в феврале. Под руководством Гласнера «Кристал Пэлас» выдал целый ряд положительных результатов. Сейчас клуб занимает 12 место в АПЛ.

Напомним, Гласнер ранее возглавлял в Бундеслиге франкфуртский «Айнтрахт» и побеждал с этой командой в Лиге Европы.