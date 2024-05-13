Экс-игрок «Арсенала» Коклен рассказал, как отомстил Алексу Фергюсону за критику

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Франсис Коклен рассказал, как ему удалось отомстить сэру Алексу Фергюсону.

«Финал Лиги Европы 2021 года за «Вильярреал» против «Манчестер Юнайтед»? Это была своего рода месть. Я дебютировал за «Арсенал» в 2011 году в выездном матче против «Манчестер Юнайтед». Тогда мы проиграли 2:8 на «Олд Траффорд», а сэр Алекс Фергюсон раскритиковал меня в своей автобиографии. Он присутствовал на трибунах в финале Лиги Европы. Поднять кубок у него перед глазами было приятно. Думаю, он должен был видеть меня», – цитирует экс-игрока «Арсенала» Afc Stuff.

Напомним, Коклен с 2020 года выступает за «Вильярреал». В дебютном сезоне Франсис как раз выиграл с командой Лигу Европы.