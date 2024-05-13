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Экс-игрок «Арсенала» Коклен рассказал, как отомстил Алексу Фергюсону за критику

13 Мая 2024 • 12:22 Комментировать
Жирона
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Вильярреал
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14.05 23:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Франсис Коклен рассказал, как ему удалось отомстить сэру Алексу Фергюсону.

«Финал Лиги Европы 2021 года за «Вильярреал» против «Манчестер Юнайтед»? Это была своего рода месть. Я дебютировал за «Арсенал» в 2011 году в выездном матче против «Манчестер Юнайтед». Тогда мы проиграли 2:8 на «Олд Траффорд», а сэр Алекс Фергюсон раскритиковал меня в своей автобиографии. Он присутствовал на трибунах в финале Лиги Европы. Поднять кубок у него перед глазами было приятно. Думаю, он должен был видеть меня», – цитирует экс-игрока «Арсенала» Afc Stuff.

Напомним, Коклен с 2020 года выступает за «Вильярреал». В дебютном сезоне Франсис как раз выиграл с командой Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Вильярреал Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Франсис Коклен ещё теги

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