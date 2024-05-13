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Полузащитник «Брайтона» Гросс может перейти в клуб из Бундеслиги

13 Мая 2024 • 12:07 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 3.25 X 3.95 2 2.03
15.05 21:45

«Брайтон» летом может потерять одного из своих лидеров в лице полузащитника Паскаля Гросса, который выступает в команде на протяжение длительного времени. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 32-летний хавбек может вернуться на родину в Германию, где в его услугах заинтересован франкфуртский «Айнтрахт».

Отметим, что у Гросса летом 2025 года истекает контракт с «Брайтоном», поэтому «чайки» будут готовы продать полузащитника в ближайшее межсезонье за 3-5 миллионов евро.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Гросс записал на свой актив 4 гола и 10 результативных передач в 34 матчах. Немец выступает за «Брайтон» с 2017 года, когда перешёл из «Ингольштадта».

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Айнтрахт Франкфурт Брайтон Паскаль Гросс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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