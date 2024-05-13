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«Манчестер Юнайтед» может отпустить Гринвуда в «Барселону», но в обмен на одного игрока

13 Мая 2024 • 11:55 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1 1.75 X 3.90 2 4.80
Через 9 ч. 30 мин.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей нападающего Мэйсона Гринвуда в каталонскую «Барселону». При этом манкунианцы готовы обсудить с «сине-гранатовыми» потенциальный обмен.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить Гринвуда в обмен на нападающего «Барселоны» Витора Роке, который после своего январского трансфера получил очень мало игровой практики. Ранее агент бразильца дал понять, что его клиент покинет «Барселону» летом, если не получит от руководства определённых гарантий.

Гринвуд провёл этот сезон в аренде за «Хетафе», где отметился 8 голами и 6 ассистами в 30 матчах Ла Лиги. Роке успел провести 11 матчей в чемпионате Испании, где забил 2 мяча.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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