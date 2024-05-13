Исак встретился с руководством «Ньюкасла», чтобы обсудить будущее

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак провёл встречу с руководителями клуба.

Как сообщает Mirror, на встрече обсуждалось будущего шведского футболиста.

Ранее сообщалось, что форвардом «сорок» интересует лондонский «Арсенал», который находится в поиске забивного центрального нападающего.

Исак выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в чемпионате Англии 28 матчей, забил 20 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт с игрока с клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.