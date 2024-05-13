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«Ливерпуль» положил глаз на воспитанника «Эвертона», у которого 10 голов и 10 ассистов в АПЛ

13 Мая 2024 • 11:35 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.00 X 4.70 2 1.75
Через 9 ч. 30 мин.

«Ливерпуль» рассматривает возможность приглашения в команду воспитанника «Эвертона». Речь идёт о нападающем «Ньюкасле» Энтони Гордоне, который в этом сезоне отметился 10 голами и 10 ассистами в Премьер-лиге.

По информации от Daily Star, «Ливерпуль» действительно заинтересован в универсальном нападающем, который способен закрыть любую позицию в атаке. Также Энтони ранее играл в «Эвертоне» правого защитника.

Напомним, 23-летний англичанин перебрался в «Ньюкасл» зимой 2023 года из «Эвертона» за 45,60 миллионов евро. У Гордона есть долгосрочный контракт с нынешним клубом, поэтому «Ливерпулю» будет сложно провернуть трансфер.

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