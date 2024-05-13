Бекхэм высказался о кризисе «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о кризисе в своем бывшем клубе.
«Последние пять, а может и десять лет клуб испытывает трудности. Однако такое случается, когда уходит великий тренер. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась в положительную сторону, а то черная полоса слишком затянулась», - передает слова Дэвида The Athletic.
В последнем поединке «красные дьяволы» на своем поле принимали лондонский «Арсенал». Манкунианцы потерпели поражение со счетом 0:1. В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Бан пользователя