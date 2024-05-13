Бекхэм высказался о кризисе «Манчестер Юнайтед»

«Последние пять, а может и десять лет клуб испытывает трудности. Однако такое случается, когда уходит великий тренер. Хотелось бы, чтобы ситуация изменилась в положительную сторону, а то черная полоса слишком затянулась», - передает слова Дэвида The Athletic.