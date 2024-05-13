Легенда «Арсенала» готов сделать татуировку в честь «Тоттенхэма» - названо условие

«Тоттенхэм» победит или сыграет вничью с «Манчестер Сити»? Вряд ли. Если они выиграют, то я сделаю татуировку в честь «Тоттенхэма». Но нанесу ее там, где никто не сможет увидеть», - передает слова легенды «канониров» портал Goal.com.