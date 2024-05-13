Легенда «Арсенала» готов сделать татуировку в честь «Тоттенхэма» - названо условие

Экс-игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный аналитик Пол Мерсон заявил, что готов сделать татуировку в честь «Тоттенхэма», если подопечные Постекоглу обыграют «Манчестер Сити».
«Тоттенхэм» победит или сыграет вничью с «Манчестер Сити»? Вряд ли. Если они выиграют, то я сделаю татуировку в честь «Тоттенхэма». Но нанесу ее там, где никто не сможет увидеть», - передает слова легенды «канониров» портал Goal.com.
Поединок между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится во вторник, 14 мая, на стадионе в Лондоне. В настоящий момент подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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