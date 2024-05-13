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Защитник «Борнмута» очень близок к повышению

13 Мая 2024 • 10:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 2.55 X 4.00 2 2.40
15.05 22:00

Центральный защитник «Борнмута» очень близок к тому, чтобы пойти на повышение. По информации от инсайдера Николо Скиры, англичанин находится в шаге от подписания контракта с «Ньюкаслом», который имеет хорошие шансы сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Как сообщает источник, Келли не намерен продлевать свой контракт с «Борнмутом», который истекает ближайшим летом. Таким образом, англичанин достанется «Ньюкаслу» на правах свободного агента. Ожидается, что футболист подпишет трёхлетний контракт.

25-летний Келли отметился одним ассистом в этом розыгрыше Английской премьер-лиги. Ллойд может сыграть в центре обороны, а также закрыть позицию левого защитника.

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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