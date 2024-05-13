Тренер сборной Англии Саутгейт ответил на слухи о «Манчестер Юнайтед»

Наставник национальной сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Об этом неуместно сейчас говорить. Между мной и представителями клуба не было переговоров. Есть единственная вещь, на которой я сейчас сконцентрирован. Это успешное выступление сборной Англии на чемпионате Европы», - передает слова специалиста The Telegraph.
Ранее в прессе сообщалось, что Саутгейт является одним из главных кандидатов на пост наставника «красных дьяволов». В настоящий момент место рулевого занимает Эрик тен Хаг.
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