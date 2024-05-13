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«Челси» выходил на связь с агентами двух форвардов

13 Мая 2024 • 10:37 Комментировать
Брайтон
...
Челси
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15.05 21:45

Лондонский «Челси» недавно общался с агентами двух нападающих. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» выходили на связь с представителями Виктора Осимхена из «Наполи» и Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига».

Напомним, у обоих нападающих летом будут действовать отступные. У 25-летнего Осимхена сумма выкупа составляет 130 миллионов евро, а у 20-летнего Шешко – 60 миллионов. «Синие» не хотят тратить большие деньги в летнее трансферное окно, поэтому руководство больше склоняется к варианту с игроком «РБ Лейпцига».

Отметим, что Осимхен в этом розыгрыше Серии А отметился 15 голами и 3 ассистами в 24 матчах. Шешко провёл 30 игр в Бундеслиге, где в дебютном сезоне записал на свой актив 13 голов и 2 ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
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