«Челси» выходил на связь с агентами двух форвардов

Лондонский «Челси» недавно общался с агентами двух нападающих. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» выходили на связь с представителями Виктора Осимхена из «Наполи» и Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига».

Напомним, у обоих нападающих летом будут действовать отступные. У 25-летнего Осимхена сумма выкупа составляет 130 миллионов евро, а у 20-летнего Шешко – 60 миллионов. «Синие» не хотят тратить большие деньги в летнее трансферное окно, поэтому руководство больше склоняется к варианту с игроком «РБ Лейпцига».

Отметим, что Осимхен в этом розыгрыше Серии А отметился 15 голами и 3 ассистами в 24 матчах. Шешко провёл 30 игр в Бундеслиге, где в дебютном сезоне записал на свой актив 13 голов и 2 ассиста.