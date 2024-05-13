«Челси» намерен продлить аренду Сантоса в «Страсбурге»

Полузащитник «Страсбурга» Андрей Сантос может остаться в команде на следующий сезон. Напомним, 20-летний бразилец принадлежит лондонскому «Челси», а за нынешний клуб выступает с января на правах аренды.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в «Челси» очень довольны арендой Сантоса в «Страсбурге». Игроку не готовы предоставить место в основном составе на следующий сезон, поэтому «синие» начали переговоры о продлении аренды игрока во Франции.

В первой половине сезона Сантос выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест», но толком не выходил на поле в составе «лесников» на матчи Английской премьер-лиги.