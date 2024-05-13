Легенда «Манчестер Юнайтед» против увольнения тен Хага

«Если честно, этот сезон можно назвать худшим, который когда-либо проводила команда. Тен Хаг сейчас под огромным давлением. Непонятно, что произойдет в конце сезона. Сменить тренера? Это возможный вариант, но не думаю, что так будет правильно. Я пообщался с Эриком, он сказал, что уверен в себе», - передает слова эксперта Sky Sports.