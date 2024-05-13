В «Манчестер Юнайтед» вернётся полузащитник

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек вернется в «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, франкфуртский «Айнтрахт», за который играет хавбек, не станет выкупать его контракт у «красных дьяволов» за 13 миллионов евро.

При этом ожидается, что нидерландец не задержится в манкунианском гранде. Английский клуб выставит полузащитника на продажу в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии ван де Бек провел восемь поединков. 27-летний полузащитник не отметился голевыми действиями.