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В «Манчестер Юнайтед» вернётся полузащитник

13 Мая 2024 • 09:29 Комментировать

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек вернется в «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, франкфуртский «Айнтрахт», за который играет хавбек, не станет выкупать его контракт у «красных дьяволов» за 13 миллионов евро.

При этом ожидается, что нидерландец не задержится в манкунианском гранде. Английский клуб выставит полузащитника на продажу в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии ван де Бек провел восемь поединков. 27-летний полузащитник не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Донни ван де Бек ещё теги
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