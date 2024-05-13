Артета высказался о возможном чемпионстве «Арсенала»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о шансах своей команды на победу в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. В рамках 37-го тура «канониры» на выезде победили «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

«У нас нет права на ошибку. Мы непременно посмотрим поединок между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Будем надеяться на благоприятный результат. В футболе всегда есть шансы», - передает слова испанского наставника Sky Sports.

После 37 туров лондонская команда набрала 86 баллов и располагается на первой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.