Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой»

Британский журналист Пирс Морган вспомнил о словах звездного португальского нападающего Криштиану Роналду после поражения «Манчестер Юнайтед» от лондонского «Арсенала» в матче 37-го тура АПЛ. Манкунианцы уступили на своем поле со счетом 0:1.

«Все слова Роналду, сказанные мне о проблемах «Манчестер Юнайтед», оказались правдой», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

Напомним, что 39-летний португалец покинул «красных дьяволов» в конце 2023 года. Перед своим уходом Криштиану дал скандальное интервью Моргану, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент форвард выступает за саудовский «Аль-Наср».