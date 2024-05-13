Артета прокомментировал исторический рекорд «Арсенала»

В поединке 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде минимально одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Эта победа стала для «канониров» 27-й в этом сезоне чемпионата страны. Ранее лондонцы никогда не добивались такого результата.

«Это достижение войдет в историю. Хочу отдать должное своим футболистам. Для такого достижения нужно качество, а также решимость и ментальность команды. Игроки должны иметь желание побеждать и вносить вклад в результат», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

«Арсенал» набрал 86 баллов и вернулся на первое место турнирной таблице Премьер-лиги.