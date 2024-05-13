В «Баварии» изменили выбор нового главного тренера

Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски нового специалиста, который заменит у руля команды Томаса Тухеля. Как стало известно инсайдеру Кристиану Фальку, спортивный директор клуба Макс Эберль считает лучшим вариантом итальянского тренера Роберто де Дзерби.

Функционер прорабатывает возможность приглашения специалиста, ныне занимающего пост главного тренера «Брайтона». Ранее в прессе сообщалось, что «Бавария» хочет вернуть в команду Ханса-Дитера Флика.

В нынешнем сезоне мюнхенский гранд остался без трофеев. Команда вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а в Бундеслиге идет на втором месте.

«Бавария» выбрала нового тренера и предложила контракт