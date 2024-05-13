Рой Кин: «Арсеналу» трудно поверить в то, насколько плох был «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что «Арсеналу» слишком легко далась победа на «Олд Траффорд».

«Канониры» добыли важнейшие три очка благодаря голу Леандро Троссара, забитому на 20-й минуте.

«Уверен, сидя в раздевалке, игроки «Арсенала» думали о том, насколько лёгким для них получился этот матч. Держу пари, они не могут поверить, что «Манчестер Юнайтед» был так плох», – заявил в студии Sky Sports Рой Кин.

Благодаря победе над «красными дьяволами» команда Микеля Артеты сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице АПЛ за тур до финиша. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет одно очко, однако у «горожан» остаётся один матч в запасе.